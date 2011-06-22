Беларусь получила первый транш кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС в сумме 800 млн. долларов

Средства зачислены на счет Министерства финансов Беларуси в Национальном банке. Автоматически они включаются в состав золотовалютных резервов.

Соглашение между Беларусью и Евразийским банком развития о предоставлении нашей республике кредита из средств Антикризисного фонда ЕврАзЭС было подписано 9 июня в Минске. Общий объем кредита - 3 млрд. долларов.



Андрей Смольский, начальник главного управления международных финансовых отношений и государственного долга Министерства финансов Республики Беларусь:

Средства эти будут направлены, в первую очередь, на пополнение золотого резерва и на финансирование дефицита бюджета. Далее планируется поступление пяти траншей в размере 440 миллионов долларов каждый. Поступление второго транша планируется до конца текущего года, по два транша в год в 2012-2013 гг.

Первый транш кредита Антикризисного фонда ЕврАзЭС в размере $800 млн отправлен в Беларусь