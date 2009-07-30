Беларусь получила долгосрочный кредитный рейтинг по национальной шкале на уровне «byAA».

Прогноз по рейтингу — «стабильный»

Это отражает очень высокую кредитоспособность правительства Беларуси на внутреннем рынке по сравнению с другими белорусскими заёмщиками.

В основе рейтинга - результаты анализа экономических, финансовых показателей, данных о демографии, состоянии рынка труда за последние четыре года и первый квартал текущего и перспективах социально-экономического развития. Кроме того, в ходе рейтинговой оценки изучается информация о системе управления и политической ситуации.

— Страна достаточно эффективно реагирует на изменения внешнеэкономической ситуации. И проводимая политика позволяет рассчитывать на то, существенных угроз для сохранения кредитоспособности страны на внутреннем уровне не существует, — Станислав Дубко, генеральный директор рейтингового агентства (Украина).