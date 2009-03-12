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Беларусь получила часть российского кредита на 500 миллионов долларов

12 марта 2009 14:55
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Эти средства будут зачислены в золотовалютные резервы страны. Напомним, Беларусь и Россия заключили соглашение о выделении нашей стране в 2008-2009 годах стабилизационного кредита в размере двух миллиардов долларов сроком на 15 лет. Первый транш – миллиард – поступил на счет Минфина в Нацбанке Беларуси в ноябре прошлого года. Отдельное соглашение о предоставлении нашей стране еще полумиллиарда, правительства Беларуси и России заключили 6 марта. А после внесения поправок в бюджет России на 2009-й нашей республике будет выделено еще 500 миллионов долларов.
# Экономика

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