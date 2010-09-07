Беларусь пока не дала утвердительного ответа на предложение России по таможенным пошлинам

Россия предложила Беларуси решить спор о таможенных пошлинах на нефтепродукты без суда. Эту просьбу российские представители озвучили сегодня на заседании Экономического суда СНГ в Минске.

Эксперты в очередной раз рассматривали вопрос о правомерности введенного сбора. Наша страна не против примирения, но с условием временного запрета на взимание пошлины. Экономический суд отклонил такое ходатайство республики. И предложил найти возможности для внесудебной развязки спора до седьмого октября, когда состоится следующее слушание. Примирительная процедура возможна только с обоюдного согласия сторон. Беларусь пока не дала утвердительного ответа.



Виктор Голованов, министр юстиции Республики Беларусь:

В первом полугодии этого года наши субъекты хозяйствования потеряли более 7 млн. долларов. И это только прямые потери. Кроме того, теряют десятки предприятий РФ и, в целом, народы обоих государств. На той неделе было опубликовано заявление Федерации профсоюзов Беларуси, которое объединяет более 4 млн. граждан Беларуси. Федерация также обеспокоена необоснованным взиманием пошлины.

Василий Лихачев, заместитель министра юстиции Республики Беларусь:

Мы предложили начать конституционные согласительные процедуры. Буквально сегодня вечером или завтра мы с министром юстиции Беларуси встретимся, обговорим методику работы. С моей точки зрения, в эту деятельность должны быть включены ответственные за энергетический сектор вице-премьеры.

Еще в марте Минюст Беларуси обратился в экономический суд СНГ с иском. Когда Россия вопреки договорам между двумя странами начала взимать вывозную таможенную пошлину на нефтепродукты. С апреля суд разбирается в аспектах спора. Позицию Беларуси о незаконности сбора на нефтепродукты поддерживают и международные юристы-эксперты.