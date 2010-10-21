Беларусь подписала новую программу с ООН стоимостью $490 млн

Пятилетняя рамочная программа — первая для Беларуси по оказанию ей помощи в целях развития. Программа станет надежной платформой для дальнейшей продуктивной работы с международными финансовыми организациями.

Определены пять основных направлений — социально-экономическое, здравоохранение, экология, национальная система управления миграцией и госуправление.

Финансирование составит 490 миллионов долларов. Координатором в реализации программы будет Министерство экономики Беларуси.

Николай Снопков, министр экономики Республики Беларусь:

Рамочная программа и наша совместная работа в рамках программы будет нацелена на инновационную и инвестиционную деятельность, развитие деловой среды и предпринимательской инициативы, содействие вступлению Беларуси в ВТО, внедрение международных стандартов в различных сферах и развитие адресной социальной помощи, особенно для незащищенных слоев населения, включая Чернобыльский район.