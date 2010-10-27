Беларусь поднялась на три десятка позиций в мировом рейтинге процветающих стран

По итогам ежегодного исследования лондонского центра «Legatum Institute» наша страна заняла 54-е место, переместившись всего за год с 85-го.

Британские аналитики оценили ситуацию в 100 странах мира, где проживает 90% населения планеты. Самыми благополучными странами признаны Норвегия, Дания и Финляндия. Наши ближайшие соседи по СНГ — Россия и Украина — на 63-й и 69-й строчках соответственно.

Беларусь в этом году поднялась на самую высокую позицию за всю историю рейтинга. При этом в категориях «Образование» и «Социальный капитал» при общем 54-м заняла 23-е место.

Legatum Prosperity Index — ежегодный рейтинг процветания стран. В отличие от других подобных исследований, которые базируются только на оперативных данных, этот оценивает факторы процветания с точки зрения их влияния на экономический рост и долгосрочное благополучие населения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».