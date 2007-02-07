Беларусь поднимает тарифную планку

Удельный тариф на транспортировку нефти по территории Беларуси с 15 февраля будет повышен практически на треть - до внутрироссийского уровня. С 41 цента за прокачку одной тонны на 100 километров до 60.

Беларусь не меняла тарифы на транзит нефти с 1996 года. Они были самыми низкими на всем постсоветском пространстве. Пересмотр тарифов связан с увеличением затрат на транспортировку углеводородного сырья. Энергетическая составляющая "Гомельтранснефти" по оказанию этих услуг за последние годы увеличилась в три раза. Об удорожании транзита российская компания "Транснефть" была уведомлена своевременно. В "Белнефтехиме" заинтересованы в транзите российской нефти в существующих объемах - около 80 миллионов тонн нефти в год.

Строительство нефтепровода в обход Беларуси к российскому городу Приморск, по мнению специалистов, является невыгодным для российской стороны. Проект по наращиванию мощностей балтийской трубопроводной системы можно реализовать в течение нескольких лет, однако целесообразность огромных финансовых затрат на строительство вызывает большие сомнения.