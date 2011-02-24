Беларусь планирует заработать на экологии сотни миллионов евро

Об этом сегодня сообщили представители Министерства природы.

Речь идет о продаже квот на выброс парниковых газов. Недавний указ Президента дает эту возможность на так называемом «добровольном рынке».

В настоящее время загрязнение окружающей среды у нас вчетверо меньше обязательного показателя. Кроме того, сейчас Беларусь активно участвует в подготовке 2-го Международного климатического соглашения. Оно станет логичным продолжением Киотского протокола, действие которого завершается в 2012 году.

Беларусь намерена не только реализовывать крупные экопроекты, но и зарабатывать на них, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Наталья Данькова, заместитель начальника отдела организационной работы, контроля и климата Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Фактически у нас есть проекты на порядка 48 миллионов тон СО2. Сейчас цена за единицу сокращения выбросов парниковых газов — 1 т СО2 — составляет на международном рынке порядка 8-10 евро. В рамках нового соглашения цены будут выше.