Беларусь планирует за пятилетку увеличить долю страховых услуг в ВВП до 1,5%

В настоящее время этот показатель вдвое меньше. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков 8 июня на заседании Советов руководителей органов страхового надзора ЕврАзЭС и государств-участников СНГ. Резерв, который имела Беларусь за счет развития обязательных видов страхования, исчерпан. Сегодня актуален вопрос развития в республике добровольных видов страхования. На это и направлена новая программа социально-экономического развития Беларуси на ближайшее пятилетие. Вице-премьер подчеркнул, что вопросы развития страхового дела важны для всех стран ЕврАзЭС и СНГ. Этот сектор один из наиболее напряженных в плане ведения переговоров отдельных стран по вступлению в ВТО.