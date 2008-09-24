Беларусь планирует создать крупный торговологистический центр в Саратовской области

Об этом шла речь сегодня на встрече премьер-министра Беларуси с губернатором Саратовской области. Стороны обсудили также перспективы развития торгово-экономических отношений, наращивания товарооборота, конкретные проекты предприятий Беларуси и Саратовской области. Особое внимание было уделено вопросам оказания поддержки и передачи опыта работы Балаковской АЭС белорусским специалистам при строительстве атомной электростанции. Отмечу, товарооборот между Беларусью и Саратовской областью по сравнению с прошлым годом вырос в два с половиной раза.