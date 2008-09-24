Прямой эфир

Беларусь планирует создать крупный торговологистический центр в Саратовской области

24 сентября 2008 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Об этом шла речь сегодня на встрече премьер-министра Беларуси с губернатором Саратовской области. Стороны обсудили также перспективы развития торгово-экономических отношений, наращивания товарооборота, конкретные проекты предприятий Беларуси и Саратовской области. Особое внимание было уделено вопросам оказания поддержки и передачи опыта работы Балаковской АЭС белорусским специалистам при строительстве атомной электростанции. Отмечу, товарооборот между Беларусью и Саратовской областью по сравнению с прошлым годом вырос в два с половиной раза.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
24 сентября 2008 10:36

Бюджет союзного государства Беларуси и России увеличится на 20%

24 сентября 2008 07:37

В Марьиной Горке принимали подарок от белорусского Парка высоких технологий

23 сентября 2008 16:52

Окончательный выбор площадки для строительства АЭС в Беларуси пока не сделан