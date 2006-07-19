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Беларусь планирует приобрести недвижимость в портах и на курортах Калининградской области

19 июля 2006 14:25
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На переговорах в этом российском регионе премьер-министр Сергей Сидорский обсуждает различные вопросы сотрудничества. Наша республика давно заинтересована в увеличении поставок рыбы из Калининграда. Поэтому белорусская сторона проявляет интерес к портовому комплексу с целью возможной покупки мощностей по перевалке этих грузов. Аналогичный интерес - и к курортным зонам Калининградской области. Белорусская делегация намерена осмотреть место на побережье Балтийского моря, где республика могла бы построить свой санаторно-курортный комплекс. Калининградцы заинтересованы в экспорте через порты региона белорусских удобрений, а также в увеличении объемов поставляемого из Беларуси леса и стройматериалов для предприятий области.
# Экономика

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