Беларусь планирует повысить экспортные пошлины на нефтепродукты

В мае в Беларуси планируется повысить экспортные пошлины на белорусские нефтепродукты. Это связано с тем, что Россия также повышает пошлины на их экспорт.Как сообщил заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Сергей Мишин, такое решение соответствует союзным договоренностям, согласно которым Беларусь и Россия "не должны устанавливать разные правила игры, в том числе в экономике". Он также отметил, что принятие решения по экспортным пошлинам должно быть взаимно согласовано. Но эти согласования не проводились. "Мы не успеваем за Россией вносить изменения" - пошлины меняются довольно часто, пояснил заместитель председателя концерна "Белнефтехим". По его словам, здесь есть вопросы как процедурного характера, так и некоторые различия в самой системе ценообразования.

"Если в России на нефть одна цена, то у нас она выше. В России нефтяная компания имеет возможность перераспределять центр прибыли от участка добычи до участка переработки или сбыта. Это зависит от стратегии, которую она проводит. К нам поступает нефть по высокой цене, и большую экспортную пошлину мы платить не в состоянии", - сказал Сергей Мишин. Он также отметил, что "в идеале у нас должны быть одинаковые пошлины с Россией, тогда можно было бы установить абсолютно одинаковые правила игры". Но реально есть разница. Она заключается и в стоимости энергоносителей, и в стоимости нефти, и в законодательной базе, сообщает БелТА.

Заместитель председателя концерна также считает, что энергоносители настолько подорожали, что этого не выдерживает экономика даже развитых стран. Если доля затрат на энергетику возрастет, то станет неконкурентоспособной выпускаемая продукция, констатировал Сергей Мишин.