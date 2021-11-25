Беларусь планирует нарастить экспорт с Китаем до миллиарда долларов к концу пятилетки

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает нарастить экспорт продовольствия в Китай до миллиарда долларов. Это план до конца пятилетки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня мы активно поставляем мясо птицы, говядины и молочные продукты. Белорусское продовольствие высоко оценивают в более чем 100 странах и при этом мы наращиваем поставки быстрыми темпами.