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Беларусь планирует начать экспорт оборудования для добычи нефти

17 июля 2011 13:18
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Об этом заявил на совещании у президента генеральный директор Белоруского металлургического завода Анатолий Савенок. Флагман отечественной промышленности планирует создать совместное предприятие с концерном «Белоруснефть» по производству и поставке труб класса премиум.

Анатолий Савенок, генеральный директор ПО «Белорусский металлургический завод»:
Часть труб мы однозначно уже поставляем на «Белоруснефть». И создание совместного предприятия позволит нам полностью закрыть потребность «Белоруснефти».
Такие трубы вообще для «Белоруснефти» покупаются извне. Значит мы закрываем потребность республики и выходим на экспорт.

Белорусские металлурги отмечают свой профессиональный праздник. Эта отрасль промышленности – одна из основных в республике. В стране сегодня работают 17 предприятий черной металлургии и шесть – цветной. Ежегодно здесь выплавляют более трех миллионов тонн стали. Миллион тонн черного металла идет на экспорт в страны дальнего зарубежья и СНГ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Белоруссия

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