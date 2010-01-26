Беларусь планирует крупные поставки техники в Туркменистан

Во второй день официального визита Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов побывал на наших промышленных гигантах – МТЗ и МАЗ. Высокий гость своими глазами увидел и сами машины, и процесс сборки.

Автомобильный завод намерен подписать большой контракт на поставку техники в эту страну. Речь о полутора тысячах грузовых машин. Они будут задействованы в нефтегазовой, строительной и коммунальной отраслях экономики Туркменистана.

Владимир Люсиков, заместитель генерального директора Минского автомобильного завода:

– Мы предоставим целый комплекс технических работ – это обучение водителей и технического персонала, обеспечение запасными частями организаций сервиса по всей стране.

Глава Туркменистана также прошел «от и до» – конвейер на Минском тракторном. Он высоко оценил и сам завод, и выпускаемую технику. Здесь гостю продемонстрировали практически весь модельный ряд машин. Особый интерес Президента Бердымухамедова вызвала сельхозтехника для уборки хлопка, трактор для коммунального хозяйства и гусеничный трактор. Новую модель в серийное производство запустят в следующем году.

Сегодня же президент Туркменистана посетил Национальную библиотеку. Здесь с высоким гостем встретился глава белорусского государства.