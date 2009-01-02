Беларусь перешла на единую 12% ставку подоходного налога

Действовавшая ранее пятиуровневая шкала – от 9-ти до 30% отменена.

Фиксированная ставка теперь будет применяться ко всем плательщикам, независимо от дохода и количества его источников. Таким образом, упростится порядок налогообложения граждан, снизится и налоговая нагрузка.

Это ослабление налогового бремени для простых граждан, не опустошит государственную казну, – считают в министерстве по налогам и сборам. Даже по прежней пятиступенчатой прогрессивной шкале при вилке от 9 до 30%, – среднестатистический подоходный налог все равно составлял ту самую дюжину. Вот только более тяжким финансовым грузом он ложился на плечи тех, у кого доход низкий или средний. Новая же ставка станет стимулом вывести из тени свои доходы для многих людей состоятельных.

Новый закон не просто сохраняет гарантии социальной справедливости. С 2009 года из зарплаты до 1,5 миллионов рублей налогом облагаться не будут уже 250 тысяч рублей, а не 35, как прежде. Облегчается не только жизнь плательщиков. У налоговиков грядет существенное сокращение оборота документов. В инспекции уже не придут многие из тех, кто в 2009 году получит доход из нескольких источников. Этапы реформы налоговой системы здесь демонстрируют наглядно.

В недалеком будущем для многих налогоплательщиков отпадет надобность встречаться с инспектором лично. Электронные терминалы, которые уже установлены во всех инспекциях столицы, при введении личного номера и фамилии плательщика укажут сумму налога. Здесь же можно будет произвести этот платеж. Равно, как и другие.

Кстати, оставив в прошлом старое налогоначисление, новый закон дает возможность вернуть всю сумму социальных вычетов. А право получить их обретет больше граждан. Например, не только родители, но и другие близкие родственники, которые платят за обучение члена семьи. Так, что не зря 12 считается очень хорошим числом.