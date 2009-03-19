Беларусь отменяет вывозные таможенные пошлины

Эта мера предусмотрена в 135-м Указе Президента. Самое главное и важное преимущество, которое даст данный документ: предприятия – экспортеры теперь оставляют в своем распоряжении больше оборотных средств.

Организациям теперь не надо платить вывозную таможенную пошлину, соответственно они смогут снизить цены на свою продукцию и, следовательно, сделать её более конкурентоспособной на зарубежных рынках. В Беларуси экспортные таможенные пошлины действовали на некоторые сырьевые товары, в том числе кожевенное сырье, лесоматериалы, отходы и лом черных и цветных металлов, драгоценные металлы и камни, морепродукты. По предварительным расчетам, отмена вывозных пошлин позволит предприятиям сэкономить около 10-ти миллиардов рублей в год. И это станет одной из существенных мер поддержки отечественных экспортеров в условиях нестабильного мирового рынка.

«Очевидно, что это решение позволит предлагать белорусскую продукцию по более низкой цене, следовательно существенно увеличится её конкурентоспособность, - отметил Кирилл Петровский, заместитель начальника Управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. - Мы отмечаем, что следствием отмены вывозных таможенных пошлин неизбежно станет некоторое уменьшение поступлений таможенных платежей, но в тоже время мы даем себе отчет, что эти деньги фактически увеличат оборотные средства белорусских предприятий. Единственный товар, на который будет продолжать взиматься экспортные пошлины это нефть и нефтепродукты. Никакие другие товары экспортным пошлинам облагаться не будут.»