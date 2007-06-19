Беларусь - открытая страна с динамично развивающейся экономикой

Это подтверждают и объемы иностранных инвестиций.

Начиная с 2002 года, наблюдается ежегодный приток зарубежного капитала. Только в прошлом году объемы иностранных инвестиций более, чем в два раза превысили показатели 2005 года и достигли уже четыре млрд. долларов. Новый инвестиционный проект по потребительскому кредитованию намерен в конце этого года запустить в нашей стране Петер Келлнер, чешский магнат № 1, человек, состояние которого журнал Forbes оценивает в 6 млрд. долларов. Отвечая на вопросы российских "Ведомостей", свой приход на белорусский рынок миллиардер объяснил тем, что видит здесь большие перспективы для развития бизнеса.

Иностранные предприятия, инвестируя свои капиталы в нашу экономику, одновременно формируют положительный имидж республики за рубежом. Так финансовые поступления от приграничной СЭЗ "Брест" в бюджет различного уровня превысили затраты государства в 10 раз. То есть один вложенный в свободно экономическую зону доллар принес 10. Сегодня на предприятии 82 резидента. Из них 60 с иностранным капиталом. Ими привлечено свыше 360 миллионов долларов, при заявленных 140.