Беларусь осваивает добычу местного сырья для энергетической отрасли

«Белнефтехим» должен ускорить темпы освоения запасов горючих сланцев и бурых углей. Таково поручение правительства. Речь идет о разработке исследованных месторождений.

По прогнозам ученых в нашей стране на двух участках есть запасы почти четырех миллиардов тонн горючих сланцев. Этого достаточно для добычи и переработки. Запасы бурого угля скромнее, но также могут использоваться как топливо.

Валерий Казакевич, председатель концерна «Белнефтехим»:

– Запасы сланцев достаточные для того, чтобы производить моторное топливо, и мы этим путем будем двигаться. Бурые угли можно использовать для сжигания. Есть понимание, куда мы будем двигаться дальше, и как мы будем двигаться дальше.