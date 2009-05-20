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Беларусь определяется с размером взноса в антикризисный фонд

20 мая 2009 13:42
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Совет по финансово-экономической политике государств — членов ЕврАзЭС принял план антикризисных мер и создал антикризисный фонд.

Страны ЕврАзЭС также согласовали совокупный взнос в антикризисный фонд ЕврАзЭС, объем которого составит $10 млрд. По словам вице-премьера и министра финансов России Алексея Кудрина, Беларусь с размером своего взноса определится до конца сегодняшнего дня.

На настоящий момент согласован взнос России в размере $7,5 млрд., Кыргызстана, Таджикистана, Армении — по $1 млн. Казахстан внесет $1 млрд.

Страны не ставят цель наполнить фонд сразу. «Будем возвращаться к вопросу дополнительного пополнения и достижения $10 млрд. по мере использования», — пояснил Алексей Кудрин. Он также сообщил, что фонд начнет работу в течение трех месяцев, это время потребуется для ратификации соглашения, сообщает БЕЛТА.

# Экономика

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