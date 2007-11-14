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Беларусь окажет Молдове гуманитарную помощь на сумму 100 тысяч долларов

14 ноября 2007 11:41
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Соответствующее постановление Совета Министров одобрил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В нынешнем году в Молдове складывается катастрофическая ситуация. В сельском хозяйстве в результате засухи пострадало 80% земельных угодий. Беларусь направит в эту страну 150 тонн семенного картофеля и 100 тонн семян озимой пшеницы. Помощь будет выделена за счет средств фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.
# Экономика

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