Беларусь окажет Молдове гуманитарную помощь на сумму 100 тысяч долларов

Соответствующее постановление Совета Министров одобрил Президент Беларуси Александр Лукашенко. В нынешнем году в Молдове складывается катастрофическая ситуация. В сельском хозяйстве в результате засухи пострадало 80% земельных угодий. Беларусь направит в эту страну 150 тонн семенного картофеля и 100 тонн семян озимой пшеницы. Помощь будет выделена за счет средств фонда финансирования расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами.