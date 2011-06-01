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Беларусь обратилась в МВФ за стабилизационным кредитом

01 июня 2011 07:33
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Правительство и Нацбанк Беларуси направили в Международный валютный фонд обращение о предоставлении республике стабилизационного кредита. Об этом сообщает сайт Правительства Беларуси.

Правительство Республики Беларусь и Национальный банк Республики Беларусь 31 мая 2011 г. направили в Международный валютный фонд обращение о предоставлении Республике Беларусь стабилизационного кредита.

Консультации относительно соответствующей программы действий Правительства Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь будут проведены в рамках миссии Международного валютного фонда, работа которой начинается в Республике Беларусь 1 июня 2011 г.

В ходе работы миссии будут рассмотрены вопросы текущей экономической ситуации в Республике Беларусь, обсуждены меры, принимаемые Правительством Республики Беларусь и Национальным банком Республики Беларусь по стабилизации ситуации на внутреннем валютном рынке, а также определена возможность поддержки Международным валютным фондом проводимой Правительством и Национальным банком макроэкономической политики. Работа миссии Международного валютного фонда в Республике Беларусь будет завершена 14 июня 2011 г.​

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# Экономика

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