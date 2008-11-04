Беларусь обеспечена своими овощами

Сегодня в правительстве рассматривали выполнение программы обеспечения отечественной овощной продукцией и создания необходимых условий её хранения. Вкус импортной моркови, свёклы и лука белорусы вскоре забудут. И на межсезонье хватит своих. Вот уже несколько лет в республике ведётся строительство новых и реконструкция существующих хранилищ, которые уже сегодня практически полностью наполнены всем необходимым.



Президиум Совета Министров, обсудив обеспечение отечественной овощной продукцией констатировал: в этом году из 32 миллиардов рублей, затраченных на финансирование заготовок плодоовощной продукции, половина пошла на реконструкцию и строительство овощехранилищ.



Сельхозпроизводители постарались. Мало что внутренние потребности полностью удовлетворят, так и на экспорт 500 тысяч тонн овощей готовы направить. От ввоза в страну моркови, столовой свёклы, кабачков, спаржевой фасоли и лука вообще время отказаться. Теперь дело за торговлей. Да и сельхозпроизводители готовы работать по новым схемам, чтобы дойти до потребителя.



Чтобы овощами с успехом торговать в каждой области необходимо иметь минимум по одному логистическому центру. В них — весь комплекс подготовки продукции к реализации.