Беларусь не собирается вести экономическую войну с Россией

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам развития внешнеэкономической деятельности нашей страны. Основными темами разговора стали диверсификация отношений с зарубежными партнерами, а также сотрудничество с конкретными странами – Венесуэлой, Россией и Украиной.

Открывая совещание, глава государства подчеркнул, что «мы не можем зависеть от одного государства, одного центра поставок, будь то энергоресурсы, сырье, комплектующие». Александр Лукашенко заявил, что нельзя витать в облаках, а необходимо жестко отстаивать интересы республики. Президент напомнил, что уже сегодня Беларусь успешно транспортирует нефть из Венесуэлы и перерабатывает ее на своих заводах. И сейчас стоит вопрос о надежных поставках нефти с мировых рынков и по разным маршрутам.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Никто, еще раз подчеркиваю, не должен исходить из того, что мы должны начать какую-то экономическую войну с Россией. Это наш давний партнер. Мы разговариваем на одном языке, у нас один менталитет, мы один народ. Если сегодня российское руководство заняло такую позицию, наверное, у них есть основания для этого, и мы критикуем их за это, но должны войти и в их положение, так, как они должны войти в наше положение, когда мы будем искать альтернативу природному газу, нефти, по вопросам, по которым нас пытаются очень сильно наклонить. Поэтому никакой войны. Это наши традиционные рынки, мы покупаем, и будем покупать оттуда энергоносители. Никто нам Россию в этом плане на 100% не заменит. Но постепенно страна должна наращивать объем поставок энергоносителей и по другим маршрутам. Мы должны идти этим путем, также прорабатывая вопросы поставок в Беларусь дешевого природного газа и других энергоносителей. Поэтому ставить вопрос так, что это в пику России, против России, – будет глупо, бестолково и вообще не будет понятно и приемлемо для нашего общества.