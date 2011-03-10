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Беларусь не снизит требования к качеству продуктов, произведенных в России и в Казахстане

10 марта 2011 13:08
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В России и Казахстане требования к качеству товаров несколько слабее, чем в Беларуси. Однако наша страна не допустит упрощения контроля со своей стороны в рамках Таможенного союза.

Согласование стандартов по многим товарным позициям продолжается, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Зенон Ловкис, генеральный директор Научно-практического центра по продовольствию Республики Беларусь:
Мы не будем ослаблять режим контроля, и все те методы и методики, которые были и существуют – будут существовать. Поступающий товар будет контролироваться на соответствие всем требованиям, которые у нас есть. Поэтому мы не считаем, что это вот послабление вдруг откроет границы и к нам поступит некачественный товар.

# Экономика

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