Несмотря на обстоятельства, Беларусь не намерена сбавлять темпы развития экономики. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко 19 января на церемонии открытия завода бытовой техники ЗАО "Атлант".

В нынешней пятилетке в стране планируют построить около 300 новых производств. Будут также переоснащены несколько сотен действующих предприятий. В ходе церемонии открытия, возведенного в столичной промзоне "Шабаны" завода, глава государства подчеркнул: Беларусь должна удвоить выпуск продукции, востребованной как внутри страны, так и за рубежом. Необходимо активнее создавать новые производства: использовать пустующие площади и прикреплять убыточные к стабильным предприятиям.

Во время посещения завода Александр Лукашенко особо обратил внимание на активизацию импортозамещения. Президент высоко оценил работу предприятия по энергосбережению и повышению эффективности производства. В целом глава государства позитивно оценил деятельность "Атланта", а также планы завода на перспективу.





На память о посещении Президенту подарили стиральную машину, которую глава государства намерен передать в один из детских домов. В ближайшие 5 лет на "Атланте" будут выпускать до миллиона стиральных машин в год. Уже в нынешнем году на заводе освоят шесть моделей.