Беларусь не будет нуждаться в импортной сельхозтехнике

Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Иван Бамбиза.

Аграриям удалось создать мощное машиностроение, которое позволяет обеспечить весь технологический цикл сельхозпроизводства.

Вице-премьер отметил, что одной из проблемных позиций ранее была кормоуборочная техника. Однако предприятие «Гомсельмаш» успешно решило этот вопрос. И уже в следующем году начнется поставка отечественных кормоуборочных машин в хозяйства страны.

- Сельскохозяйственным организациям было поставлено около полутора тысяч современных зерновых комбайнов, единицы другой техники исчисляются десятками тысяч. То есть, сегодня мы имеем достаточно мощный технический парк, который обеспечивает нам и своевременное проведение полевых работ, и уборочную кампанию, - заявил Иван Бамбиза.