Беларусь настаивает и продолжает отстаивать свою позицию о закупке российского газа

Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко заявил, что Беларусь продолжает отстаивать свою позицию о закупке российского газа по цене 75 долларов за тысячу кубометров. В Москве он провел переговоры с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером.

Владимир Семашко назвал переговоры с российским "Газпромом" провокацией и отметил, что факт закупки российского газа по цене 75 долларов - большой компромисс со стороны нашей республики. Ведь в этом случае цена на "голубое" топливо возросла бы примерно на 60%. Однако позиция "Газпрома" оказалась, мягко говоря, странной. Такую переговорную позицию "Газпрома" первый вице-премьер назвал попыткой давления на Беларусь. И это притом, что Россия чрезвычайно заинтересована в транзите газа через нашу республику. Сейчас "Газпром" ежегодно транспортирует через Беларусь 44 миллиона кубометров "голубого" топлива. Это примерно пятая часть всех экспортных поставок российской кампании.

Владимир Семашко подчеркнул, что переговоры с руководством российского "Газпрома" будут продолжены. Однако они могут затянуться на несколько месяцев. Весь этот период будут действовать прежние цены на российский газ, то есть 46 долларов и 68 центов за тысячу кубометров. Они предусмотрены Договором, действие которого, пока никто не отменял. В то же время не вызывает сомнений, что в Беларуси газ будет. Как неоднократно заявлял Президент Александр Лукашенко, повышение цены не в коем случае не коснется населения и промышленных предприятий.