Беларусь намерена вдвое увеличить поставки мясомолочной продукции в Санкт-Петербург

Предприятия уже заключили контракты. Продажи возрастут также за счет сливочного масла, сыров, картофеля, овощей и муки. Для наращивания экспорта в Северо-Западный федеральный округ России, в том числе в Санкт-Петербург, создана собственная товаропроводящая сеть. А вскоре в северной столице появится сеть белорусских продовольственных магазинов. Сегодня здесь прошло второе заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. Стороны говорили о взаимодействии в новых экономических условиях. По итогам заседания подписано несколько межправительственных документов о сотрудничестве - торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном.