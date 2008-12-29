Беларусь намерена участвовать в инициативе Восточного партнёрства Евросоюза на равноправной основе

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сергей Мартынов по итогам встречи со своим литовским коллегой Вигаудасом Ушацкасом. Политика Восточного партнёрства нацелена на значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию в экономику ЕС, усиление энергобезопасности и увеличение финансовой помощи. В следующем году Литва намерена упростить визовый режим с Беларусью. Жители приграничных районов смогут пересекать границу без особых проблем. После подписания соответствующего соглашения им будут выданы специальные долговременные пропуска сроком на пять лет. Документ должен вступить в силу во второй половине 2009 года.