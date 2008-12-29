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Беларусь намерена участвовать в инициативе Восточного партнёрства Евросоюза на равноправной основе

29 декабря 2008 16:00
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Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Сергей Мартынов по итогам встречи со своим литовским коллегой Вигаудасом Ушацкасом. Политика Восточного партнёрства нацелена на значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию в экономику ЕС, усиление энергобезопасности и увеличение финансовой помощи. В следующем году Литва намерена упростить визовый режим с Беларусью. Жители приграничных районов смогут пересекать границу без особых проблем. После подписания соответствующего соглашения им будут выданы специальные долговременные пропуска сроком на пять лет. Документ должен вступить в силу во второй половине 2009 года.
# Экономика

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