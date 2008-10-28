Беларусь намерена реализовывать свою ядерную программу в тесном сотрудничестве с МАГАТЭ

Об этом заявил постоянный представитель республики при ООН Андрей Дапкюнас.

Сегодня в Нью-Йорке, во время пленарного заседания Генеральной Ассамблеи он отметил, что Беларусь приняла решение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Причем наша страна не намерена замыкаться только на развитии ядерной энергетики. Беларусь – твердый сторонник принципа диверсификации источников энергии и поставок энергоресурсов.

В ходе выступления Дапкюнас отметил, что в современных условиях, с учетом новых вызовов и угроз, с которыми сталкивается мировое сообщество, еще более возрастает роль МАГАТЭ. Это уникальная международная организация, обеспечивающая необходимый баланс между развитием мировой атомной энергетики и соблюдением режима ядерного нераспространения.

Андрей Дапкюнас, постоянный представитель Республики Беларусь при ООН: "Год назад министр иностранных дел республики выступил с инициативой, чтобы ООН обратила внимание на серьезную проблему, которая касается доступа стран мира к технологиям альтернативных и возобновляемых источников энергии. В проблемах энергетики не может быть приемлемых ситуаций, когда отдельные страны будут являться исключительными владельцами тех или иных технологий, источников энергии. А Республика Беларусь сейчас ведет работу по обеспечению доступа для всех государств-членов ООН к технологиям энергосбережения, использования альтернативных и возобновляемых источников энергии".