Беларусь намерена расширять торгово-экономическое сотрудничество с Ираном

Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с министром торговли Исламской Республики Иран Масудом Мир-Каземи. По мнению Президента, товарооборот двух стран в настоящее время является недостаточным и не соответствует имеющемуся потенциалу. Поэтому, по словам Александра Лукашенко, <впереди очень много работы". Зарубежный гость поздравил Президента Беларуси "с прекрасным выбором белорусского народа на президентских выборах" и подчеркнул важность сохранения Беларусью независимости и стабильности. Масуд Мир-Каземи передал главе белорусского государства послание президента Ирана, в котором высказывается намерение иранской стороны поддерживать торгово-экономическое и научно-техническое сотрудничество с Беларусью.