Беларусь намерена придать сотрудничеству с Катаром характер стратегического партнерства как в политической, так и в экономической сфере

Об этом заявил Президент Александр Лукашенко накануне в ходе встречи с Эмиром Государства шейхом Хамадом бен Халифой аль-Тани.

Страны могут эффективно взаимодействовать в сферах энергетики, нефтехимии, транспорта, связи и телекоммуникаций, строительства, производства продуктов питания и стройматериалов. Привлечение инвестиций и знаний в эти секторы экономики позволят получить наибольший эффект.

По итогам переговоров в столице Катара, Дохе, подписано девять документов о сотрудничестве. В частности, межправительственные соглашения о воздушном сообщении, в правовой сфере, о контактах в области СМИ, межправительственный Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области разведки, добычи и переработки минеральных ресурсов и другие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».