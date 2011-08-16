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Беларусь намерена придать сотрудничеству с Катаром характер стратегического партнерства как в политической, так и в экономической сфере

16 августа 2011 10:58
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Об этом заявил Президент Александр Лукашенко накануне в ходе встречи с Эмиром Государства шейхом Хамадом бен Халифой аль-Тани.

Страны могут эффективно взаимодействовать в сферах энергетики, нефтехимии, транспорта, связи и телекоммуникаций, строительства, производства продуктов питания и стройматериалов. Привлечение инвестиций и знаний в эти секторы экономики позволят получить наибольший эффект.

По итогам переговоров в столице Катара, Дохе, подписано девять документов о сотрудничестве. В частности, межправительственные соглашения о воздушном сообщении, в правовой сфере, о контактах в области СМИ, межправительственный Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области разведки, добычи и переработки минеральных ресурсов и другие, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Лукашенко # Белоруссия

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