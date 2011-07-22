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Беларусь намерена начать экспорт нефтепродуктов в Нигерию, Китай, Канаду и страны Скандинавии

22 июля 2011 06:00
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Это предусмотрено мероприятиями по выполнению Программы социально-экономического развития страны.

Наращивание экспортного потенциала, повышение эффективности продаж нефтепродуктов – одни из приоритетных направлений для топливно-энергетического комплекса республики в текущей пятилетке.

В частности, намечено увеличить продажи мелким оптом на рынки соседних стран, продолжится работа по переходу к долгосрочным контрактам, сотрудничество с крупными транснациональными нефтяными компаниями и поиск новых рынков сбыта. Будет и дальше вестись разработка новых месторождений на территории республики и совместное освоение их за рубежом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

# Экономика # Белоруссия

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