Беларусь намерена начать экспорт нефтепродуктов в Нигерию, Китай, Канаду и страны Скандинавии

Это предусмотрено мероприятиями по выполнению Программы социально-экономического развития страны.

Наращивание экспортного потенциала, повышение эффективности продаж нефтепродуктов – одни из приоритетных направлений для топливно-энергетического комплекса республики в текущей пятилетке.

В частности, намечено увеличить продажи мелким оптом на рынки соседних стран, продолжится работа по переходу к долгосрочным контрактам, сотрудничество с крупными транснациональными нефтяными компаниями и поиск новых рынков сбыта. Будет и дальше вестись разработка новых месторождений на территории республики и совместное освоение их за рубежом, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».