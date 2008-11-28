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Беларусь намерена активизировать свои отношения с Сирией

28 ноября 2008 17:55
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Президент Александр Лукашенко видит хорошие предпосылки для развития сотрудничества с этой восточной страной по различным направлениям.

Об этом Глава государства заявил, встречаясь с премьер- министром Сирии Мохаммедом Наджи Аль-Отри. Интенсивно развивающаяся экономика Сирии, очень активный подъем авторитета этой страны в мире подтверждает, что Беларусь правильно определилась с приоритетами на Востоке. Активизировать процесс двухсторонних отношений помогут встречи на высшем уровне, убежден Александр Лукашенко.

Белорусско-сирийское торгово-экономическое сотрудничество имеет устойчивую тенденцию к росту. Объем двусторонней торговли вырос с двух миллионов долларов в 1999 году до более чем 46-ти миллионов в 2007-м. За 9 месяцев нынешнего года в Сирию поставлено белорусской продукции уже на 57 миллионов долларов.

Основные позиции нашего экспорта в Сирию – грузовые автомобили, тракторы, сухое молоко и искусственные нити. Импорт из Сирии традиционен уже несколько лет: в основном, это плодоовощная продукция. С 2006 года из Сирии поставляется сырье для производства удобрений, а с минувшего года в Беларусь импортируется сирийская алюминиевая лента.

В ходе встречи с Александром Лукашенко сирийский премьер Мохаммед Наджи Аль-Отри выразил благодарность Беларуси за поддержку Сирии на международной арене. Особенно ценна эта поддержка в ситуации, когда несколько лет назад на Сирию под различными предлогами были наложены экономические санкции. Премьер Сирии передал Александру Лукашенко теплые пожелания от имени президента Башара Асада.

# Экономика # Теракт в Сирии

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