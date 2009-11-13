Беларусь — наиболее перспективный новый рынок в Европе

Так считают зарубежные участники Белорусского инвестиционно-экономического форума. Он продолжает работу в Минске.

Для иностранных инвесторов Беларусь делает привлекательной высокий уровень подготовки рабочей силы, хорошее научное обеспечение, открытая ориентированная на экспорт экономика и ряд других факторов. Кроме того, наша страна — важная рыночная зона и очень выгодна для начала ведения бизнеса.

В ближайший год республика сможет обойти несколько стран — членов ЕС и войти в тридцатку государств, наиболее благоприятных для инвесторов.

Сергей Сидорский:

У Беларуси есть чему поучиться. Поучиться той модели, которая на протяжении 10 лет выстраивалась благодаря усилиям и политике, которую проводит глава государства. Именно нашим Президентом была предложена обществу модель социально ориентированной экономики с методами административно рыночного управления, которая значительно оправдывает себя.