Беларусь - надежный партнер

В Минске говорили о безопасности пищевых продуктов и системе контроля их производства. Семинар проходит в рамках соглашения о сотрудничестве между Госстандартом страны и немецким институтом исследований. Завоёвывая рынки, наша страна заявляет о себе как о надежном партнере, стабильном поставщике безопасной и качественной продукции. Участники семинара ознакомились с особенностями единого надзора за пищевыми продуктами в государствах ЕС, а также с организацией контроля качества по международным стандартам.



Мы хотим поговорить не столько о качестве самих продуктов, сколько о профилактике их производства. Большой резонанс в мире получили такие явления как птичий грипп, ящур, коровье бешенство. Но мы не говорим о закрытии границ, мы хотим рассказать, на основе каких документов можно регламентировать перемещение этих товаров. Мы обсуждаем систему межгосударственного надзора и делаем акцент на три пункта - обеспечение надзора, нераспространение эпидемий и защита окружающей среды.