Беларусь начнёт выпускать свои подгузники, посуду и скутеры

Новости Беларуси. Снижение зависимости Беларуси от импорта — задача стратегическая. Многое в этом направлении уже сделано. Например, продукты питания. Конечно, от так называемого критического импорта отказаться мы пока не можем. Технологию выращивания, к примеру, бананов в наших климатических широтах пока не придумали.

Но, тем не менее, уже 95% продуктов на нашем столе отечественного производства. В этом году появится еще и целый ряд потребтоваров с отметкой «Сделано в Беларуси».

Приятная новость для мам. В этом году Беллегпром освоит производство детских колясок. А подгузники, которые привозят в основном из Европы, и упаковка в среднем обходится в 250 тысяч, — в будущем станут дешевле. В Могилеве уже возводят завод по производству средств гигиены.

Тем временем в Брестской области пошли навстречу строителям. Здесь наладили выпуск монтажной пены. Заместитель директора рассказывает, уже совсем скоро их пены хватит, чтобы залатать импортные ниши на всем белорусском рынке.

Владимир Соловей, первый заместитель директора предприятия по производству строительных материалов:

Мы собираемся наши объёмы по сравнению с прошлым годом увеличить вдвое. Этих объёмов хватит на всю Беларусь.

Сварить ароматный кофе или наваристый борщ скоро тоже можно будет в белорусской посуде. За производство турок, кастрюль и сковородок возьмется предприятие в Гродненской области. Вообще, в регионе в новом году планируют выпустить импортозамещающей продукции на 250 миллионов долларов.

Андрей Болтрик, заместитель председателя комитета экономики Гродненского облисполкома:

Потребительский импорт, который можем производить у нас — это в первую очередь плодоовощная продукция. Это соки, кетчупы, майонезы. И непродовольственные потребительский импорт – посуда, медицинские изделия.

Турки для кофе в Гродненской области планируют выпускать уже в этом году. Правда почему бы в этом случае не сделать сам напиток белорусским? Понятно, что зёрна в синеокой не вырастут. А вот наладить поставки зерен из тех же Венесуэлы или Бразилии, с которыми у нас тесные экономические связи, наверняка можно. Да и расфасовать кофе в нашей стране, сделав его таким образом дешевле импортного, вряд ли стало бы проблемой. Не сложно, как оказалось, и произвести белорусский аналог «киндер-сюрприза».

Людмила Фомина, заместитель начальника управления концерна «Белгоспищепром»:

Мы делаем пасхальные яйца, правда, без игрушек внутри и прочего. Может быть, и не стоит нам копировать то, что делают другие мировые производители. Это будет сюрприз, который мы попозже вам представим.

Таким образом, свои задачи по импортозамещению есть почти у каждой области. Брестская отвечает за производство детских конструкторов и средств для отпугивания насекомых. Могилевской доверен выпуск подгузников, Гродненской — кухонной утвари. Больше всего производственных задач легло на плечи столичного региона. Здесь планируют выпускать духи, соли для ванн и даже отечественные скутеры.

В общем, задача по импортозамещению перед отечественными промышленниками стоит серьезная, ведь появиться на прилавках новая продукция с отметкой «Сделано в Беларуси» должна уже в этом году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.