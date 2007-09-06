Беларусь на пути к энергетической независимости

8 миллиардов тонн - такую экономию топливно-энергетических ресурсов ожидают получить в республике по итогам пятилетки.

Результаты должны принести и перевод многих энергоисточников на комбинированное применение топливных ресурсов, и поиск альтернативных источников энергии, и строительство в республике АЭС. Реализация этих проектов должна сделать Беларусь энергетически независимой и повысить конкурентоспособность отечественных товаров на мировом рынке.

Экспорт электроэнергии с первой белорусской АЭС в будущем позволит нашей стране компенсировать стоимость импортируемого природного газа. Об этом заявляют в Национальной академии наук. Сейчас ученые работают сразу над несколькими альтернативными проектами.

Экономия энергоресурсов в институте тепло- и массообмена начинает на бытовом уровне с каждого научного сотрудника и заканчивается крупномасштабными разработками для промышленности. Название этой установки простой обыватель с первого раза и не запомнит, зато практическую пользу - 40-процентное КПД - оценит каждый.

В текущей пятилетке в Беларуси планируется сэкономить порядка 8 миллионов тонн топлива. Хотя процесс модернизации и уменьшения энергоемкости промышленности ведётся и не такими темпами, как хотелось бы: многие предприятия, в том числе Минпрома и концерна "Белнефтехим", недостаточно активно внедряют энергосберегающие технологии. На некоторых предприятиях металлургической отрасли топливные установки работают с весьма низким коэффициентом полезного действия.

В Беларуси планируется в ближайшей перспективе построить несколько теплоэлектростанций, работающих на угле. В энергобаланс страны до 2011 года планируется вовлечь около 3 миллионов тонн этого вида условного топлива. Данное направление является одним из важнейших в концепции энергобезопасности Беларуси.

В мире запасы угля в десятки раз превышают запасы нефти и газа. Кроме того, намечен перевод многих энергоисточников республики на комбинированное применение топливных ресурсов.

Большие надежды возлагаются и на строительство в Беларуси АЭС - поскольку использование атомной энергии обойдется в полтора раза дешевле, чем разработка и применение местных видов топлива. В настоящее время изучается две-три потенциальные площадки для строительства АЭС, изначально их было 54. Наиболее вероятно, что станция будет построена в Могилевской области.

