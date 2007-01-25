Беларусь на пути к безотходному производству

Производитель должен нести ответственность не только за ущерб, причиненный выпускаемым продуктом окружающей среде, а также за переработку и окончательную утилизацию отходов. На этом настаивает Минприроды.Такой принцип признан стратегическим в экологической политике большинства стран мира. Он заложен в уже подготовленную ко второму чтению новую редакцию проекта закона "Об обращении с отходами". Ежегодно в Беларуси образуется более 37 миллионов тонн промышленного мусора. Утилизируют его на 170 полигонах общей площадью - более 4.500 гектаров. Переработка отходов позволит уменьшить загрязнения окружающей среды и сохранить земельные ресурсы. Сейчас в каждом регионе идет строительство мусороперерабатывающих заводов. И сегодня - это одно из основных направлений работы природоохранного ведомства.