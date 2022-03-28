Беларусь может заработать во время кризиса? Вот что рассказала доктор экономических наук

Алена Сырова, СТВ: Глава государства говорит о том, что кризис – это всегда время и возможность для роста. Мы много говорили о том, что нужно искать потенциал в себе. Понятное дело, если мы берем продовольственную безопасность, то главное – это позаботиться о себе, надеть кислородную маску на себя, а дальше уже осмотреться, где мы можем заработать. Где в сложившейся экономической ситуации Беларусь может заработать и может ли?

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Может заработать. Смотрите отчет по Парку высоких технологий, как он у нас быстро рос. У нас ни одна отрасль не давала таких темпов роста. Что они стали уезжать. Знаете, это мы оказались неготовыми, хотя в ноябре прошла информация (даже до всех этих событий), что Соединенные Штаты не будут размещать, а у нас же офшорное программирование, заказы на территории Беларуси и России. Потому что они деньги оставляют, хотя это небольшие деньги для Соединенных Штатов, но на них мы растем. И они хотели отрубить. К этому надо было готовиться. Ведь в чем проблема, почему уезжают программисты? Многие думают: «Какие они непатриотичные!» Неправда. Ребята не хотят уезжать, и многих вынуждают фирмы, которые получают заказы из Соединенных Штатов, говорят: «Либо ты остаешься здесь, либо ты переезжаешь в Узбекистан, Грузию, Кипр и так далее». Поэтому возникает проблема, я уже читала лекцию россиянам по Zoom и сказала, что у нас, конечно, в Беларуси нет такой суммы денег, но вы можете разработать программу, которая те заказы, которые теряются из Америки, то есть это продуктовые компании, которые ставят задачи нашим программистам...

Вы должны принять программу в рамках Союзного государства либо в рамках ЕАЭС, подключить наших программистов, которые должны переводить на цифровые рельсы нашу экономику. Что сделали немцы. Если разобраться, американцы и немцы по-разному развиваются. Если американцы все свое производство вывели в Китай, и практически все американские компании имеют там филиалы, то немцы не пошли этим путем. Немцы сосредоточились и в 2011 году приняли концепцию «Индустрия 4.0» (это их концепция, это не американская концепция). Они ставят все свои промышленные предприятия, а у нас есть предприятия, которые можно поставить на цифровые платформы. Но программу, которую приняли, – «Цифровое развитие Беларуси» на 2021 – 2025 года, там ничего не говорится о платформах. То есть программа слабее той, которая была раньше. Нам надо ставить такую задачу. И не просто нам, а совместно в Союзном государстве или в рамках ЕАЭС.

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