Беларусь может зарабатывать валюту на биохимической продукции

Ветеринарные препараты Витебской биофабрики, одного из старейших предприятий страны, готовы покупать в Азербайджане, Армении, Казахстане и Турции.

Около 30% продукции Витебской биофабрики необходимо экспортировать. Об этом сегодня, посещая предприятие, сказал премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Интерес к современным белорусским ветпрепаратам большой. Их готовы закупать в Азербайджане, Армении, Казахстане,Турции. Реконструкция предприятия позволит насытить рынок ветеринарных препаратов отечественной продукцией и выйти на международные рынки.

Ветеринарные вакцины необходимы в каждом животноводческом хозяйстве. И в Беларуси такое производство есть. Витебская биофабрика – монополист на отечественном рынке таких препаратов.

Иммунную сыворотку в Беларуси производят только на Витебской биофабрике. Ее изготовление – сложный биологический процесс, занимает 8 месяцев. Впоследствии она используется для лечения крупно-рогатого скота, птиц и свиней. Только в этом году в сельские хозяйства республики поступит 30 тонн такой продукции.

С 30-х годов прошлого века «Витебская биофабрика» производила ветеринарные препараты для всего Советского союза. Однако это были только определенные виды лекарств. Пришло время расширять ассортимент. Чтобы получать качественную продукцию для нужд животноводства, правительство приняло решение реконструировать предприятие. В последнее время здесь ввели в эксплуатацию 2 новых пусковых комплекса.

Сейчас из 68 необходимых в нашей стране вакцин только 12 производятся в Беларуси, Остальные – ввозятся из-за рубежа.

- Закупка препаратов из-за рубежа – это довольно дорогое удовольствие, во-вторых, не всегда они высококачественные, невозможно разработать какие-то схемы, которые бы выполнялись в полном объеме, поэтому-то, что мы сейчас строим. Несомненно, для Беларуси очень важнейший объект, - сказал Анатолий Гусев, директор института экспериментальной ветеринарии НАН Беларуси.

Завершение реконструкции биофабрики сэкономит государственные средства на покупку препаратов. Предприятие обеспечит потребности Беларуси в этой продукции на 70%.

- Республике это даст доведение отечественных препаратов до 70%. Я считаю, это усиление безопасности биологической, усиление продовольственной безопасности, мы не будем зависеть от внешних поставок, - говорит Аркадий Юдасин, директор УП «Витебская биофабрика».

- На сегодняшний день востребована одна из сывороток на внешнем рынке, заключается договор с Турцией о покупке нашей сыворотки против пастерилиоза. То есть практически в этом году будет первая партия отгрузка, - отметил Владимир Соболев, начальник сывороточного цеха УП «Витебская биофабрика».

Сегодня на конкретный производственный вопрос здесь нашли комплексный ответ. Предприятие завершит реконструкцию и освоит новое производство. А научную поддержку готовы оказать лучшие белорусские ученые.