Беларусь может увеличить добычу нефти в Венесуэле в десять раз

Сейчас на совместном предприятии «Петролера БелоВенесолана» добывается порядка 14 тысяч баррелей в сутки. Разработка новых скважин даст возможность добывать до 150-200 тысяч баррелей черного золота.

Венесуэла уже утвердила выделение пяти новых нефтяных месторождений. Рассматривается и вопрос добычи газа. Кроме этого, создаются белорусско-венесуэльские заводы по выпуску тракторов, грузовиков, возводится фабрика по производству стройматериалов.

Америко Диас Нуньес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Боливарианской Республики Венесуэла в Республике Беларусь:

Что касается автотехники, то здесь речь идет именно о производстве, а не сборке. В штате Баринас через два года появятся заводы с ориентировочной мощностью 10 тыс. тракторов и 5 тыс. грузовиков в год. Мировой кризис не оказал существенного влияния на белорусско-венесуэльские связи. Наши правительства своевременно приняли меры по смягчению его последствий. Намеченные проекты и соглашения продолжают реализовываться. Появляется много новых сфер сотрудничества между Венесуэлой и Беларусью.

Как отметил дипломат, стороны планируют создать совместное предприятие, которое займется газификацией Каракаса и штата Баринас. Венесуэла готова поставлять сырье для нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси. И рассчитывает вдвое увеличить закупки калийных удобрений в нашей стране. В адрес белорусского правительства направлен запрос о возможном участии венесуэльцев в акционировании «Гомсельмаша», БелОМО, «Амкодора», минских моторного, автомобильного и тракторного заводов.