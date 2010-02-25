Беларусь может с полным правом ставить вопрос об отмене таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты

Такое мнение высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации Александр Суриков на совете делового сотрудничества двух стран. Изменения схемы взимания нефтяных пошлин планируется обсудить в Москве на заседании комиссии Таможенного союза.

А сегодня изменился порядок въезда в Россию на личном авто. Транспорт не нужно оформлять — только пассажирскую таможенную декларацию.

Последние лет двадцать житель приграничья Александр Савушкин часто пересекает рубеж. Он один их тех 120 водителей, которые ежедневно проезжают эти ворота в Россию. Так что хорошо помнит двухкилометровые очереди с российской стороны из легковушек и грузовиков. Теперь быстрей пойдет. Точнее – поедет.

Александр Савушкин, водитель:

Сейчас, конечно, свободный выезд будет и проезд туда и обратно, тем более — приграничные деревни и Мстиславль рядом.

Леонид Москалев, начальник пункта пропуска «Коськово»:

Контроль теперь у россиян только для груза из третьих стран, и оформление груза белорусских производителей. Водители проезжают и говорят, что стало проще и очереди стали меньше,

С сегодняшнего дня российские таможенники авто, которые въезжают в страну на время, не регистрируют. Достаточно и пассажирской таможенной декларации. Накануне говорили, что белорусам и ее не понадобится. Но межправительственное соглашение подписать не успели. Поэтому пока белорусы – как другие иностранцы.

Станислав Наумов, заместитель министра промышленности и торговли Российской федерации:

Для нас это вопрос свободного движения товаров, движения капиталов, рабочей силы — это один из перспективных вопросов. Мы понимаем, что это — основа для новой промышленной политики и России, и Беларуси, поскольку объединение рынков — это всегда объединение рынков труда, рынков технологии. Поэтому очень важно, чтобы отдельные бизнес-конфликты, которые, наверное, неизбежны, либо отдельные административные барьеры, которые существуют, к сожалению, до сих пор везде, не рассматривались как показательные примеры. Скорее, это исключение.

Чем проще передвижение, тем быстрее движется совместный бизнес. Об этом сегодня говорили россияне на деловом совете в Минске. Здесь бизнесмены и чиновники России и Беларуси обсуждают камни преткновения в совместной работе.

Эта неделя оказалась богата на экономические форумы. В понедельник – итальянские бизнесмены. Перед выходными в Минск приехали деловые люди из России. Казалось бы, россияне близки белорусам как никто. Но вопросов во взаимном сотрудничестве немало.

Геннадий Селезнев, председатель международного союза общественных объединений «Союзная общественная палата»:

Это нелегкие вопросы, нужно будет согласовать все размеры пошлин, вопросы того, как будет каждая страна получать свою долю доходов, и вопросы по группе товаров. Конечно, группа товаров не будет ничем ограничена, но всё равно, будут какие-то стратегические товары по квотам

Именно эти вопросы предстоит решить сторонам в рамках единого таможенного пространства. Речь пойдет и о пошлинах на нефть. Уже завтра в Москве будет работать комиссия Таможенного союза. Ожидается, что нашу делегацию возглавит вице-премьер Андрей Кобяков. Позиция белорусской стороны — взимание пошлин на нефтепродукты идет вразрез с правовой базой Союза.

Александр Суриков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Беларусь:

Наверное, имеет право Беларусь на постановку вопроса об отмене таможенных пошлин и на нефть, и нефтепродукты, потому что Таможенный союз этого не предполагает — существования таможенных пошлин внутри союза. До 1 июля пошлины должны быть выведены за его пределы. Как будет дальше — посмотрим.