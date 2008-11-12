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Беларусь может приобрести часть Вентспилского порта

12 ноября 2008 17:41
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Об этом сегодня в Риге заявил премьер-министр Республики Сергей Сидорский. По словам главы правительства, предложение поступило от одной из латвийских компаний, и в настоящее время идет обсуждение экономической целесообразности покупки. Отметим, что сегодня Латвия входит в десятку основных торговых партнеров Республики. Причем порядка 80% отечественного экспорта, идущего морским путем, транспортируется именно через латвийские порты. Ежегодно через них проходит около 15 миллионов тонн грузов из Беларуси.
# Экономика

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