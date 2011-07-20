Беларусь может получать до 6 миллиардов долларов в год, если добьется транзита 5% китайских грузов

Главы дипмиссий вели сегодня деловые переговоры с руководителями отечественных предприятий в белорусской торгово-промышленной палате.

Отдельное внимание уделили политике брендирования и проведению международных выставок. Планируется их ограничить до одной-двух в год.

Развитию экспорта поможет строительство логистической сети за рубежом. В качестве примера выгоды подобных проектов были приведены данные Евразийского банка, согласно которым Беларусь может получать до 6 миллиардов долларов в год как минимум, если добьется транзита 5% китайских грузов, которые следуют в Европу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, к нашим послам в России и Казахстане записалось самое большое количество желающих обсудить новые проекты.

Владимир Дражин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Литовской Республике:

Наша задача сегодня по транзиту довести объем услуг до 500 миллионов долларов в год. Эта задача для нас посильна. А если рассматривать сегодня торговлю, то мы ставим сегодня задачу в этом году иметь объём совместного товарооборота в 1 миллиард долларов.

Андрей Евдоченко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Королевстве Бельгия, Постоянный представитель Республики Беларусь при Европейском Союзе:

В целом в Европейский союз наш экспорт в этом году за 5 месяцев вырос более чем в два раза. По Евросоюзу 208%, по Бельгии 212%. Мы уделяем приоритетное внимание развитию промышленной кооперации и привлечению прямых иностранных инвестиций в нашу страну.