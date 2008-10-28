Беларусь может использовать опыт Поднебесной в строительстве АЭС

Планы на сотрудничество с Китайской гуандунской ядерной энергетической корпорацией сегодня обсуждали у Главы государства. Президент Александр Лукашенко встретился с руководством корпорации и заявил, что приветствует намерение китайской стороны принять участие в конкурсе. Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что при выборе проекта для белорусской АЭС предпочтение будет отдано более безопасному, дешёвому и качественному.



В соответствии с поручением Президента Правительство Беларуси направило приглашения мировым лидерам ядерной энергетики принять участие в строительстве белорусской АЭС. Среди них – американо-японская, франко-германская, российская компании и китайская гуандунская ядерная энергокорпорация. Представитель руководства последней – Цянь Чжи-минь приехал в Беларусь, чтобы лично познакомить со своим проектом. Президент Александр Лукашенко подчеркнул, что при выборе застройщика атомной станции белорусская сторона будет исходить исключительно из прагматичных соображений.