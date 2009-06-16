Беларусь может быть хорошим партнером для Германии (ВИДЕО)

Немецкие бизнесмены готовы инвестировать в экономику Беларуси. Об этом заявил государственный секретарь Федерального министерства экономики и технологий Бернд Пфаффенбах.-Мы и в предыдущие, более трудные времена понимали свою роль как моста между Беларусью и Евросоюзом, - подчеркнул германский гость. - Если будут созданы нормальные рамочные условия, а у нас как раз есть ощущение, что Беларусь к этому стремится, мы действительно сможем прийти к реализации важных конкретных проектов

- Нам это очень выгодно, мы давно сотрудничаем с Германией и у нас хорошая торговля. Нас привлекают новые технологии, которые разрабатываются в Германии. Имея стабильную и предсказуемую экономику, Беларусь может быть хорошим партнером для Германии, - отметил Александр Лукашенко. - Мы всегда будем приветствовать германский бизнес и обеспечим надежность инвестиций.

Основными статьями белорусского экспорта в Германию являются минеральные продукты, недрагоценные металлы и изделия из них, машины, оборудование и транспортные средства, аппаратура и инструменты, продукция химической промышленности, текстиль и текстильные изделия, продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности, стройматериалы.



Объем германских инвестиций в белорусскую экономику за 2008 год составил $116, 8 млн., в том числе прямых - $93,7 млн. В Беларуси зарегистрировано 338 предприятий с участием германского капитала, в том числе 189 совместных и 149 иностранных, а также 76 представительств германских фирм. На территории Германии действуют 6 представительств белорусских субъектов хозяйствования, сообщает БеЛТА.