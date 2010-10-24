Беларусь-Литва: самый высокий прирост среди грузов в Клайпедском порту — из Беларуси

Встреча Александра Лукашенко и Дали Грибаускайте стала самой обсуждаемой темой в четверг. Об этом писали и говорили не только в Европе, но и в России, подчеркивая явное сближение Беларуси и Литвы. А учитывая авторитет Грибаускайте в Евросоюзе, это сближение носит, очевидно, более широкий смысл. Впрочем, независимо от политики Беларусь и Литва всегда были близки экономически.

Беларусь целенаправленно налаживает диалог со странами. На карте сотрудничества то и дело появляются новые направления. Многовекторность политики оценил и Евросоюз. Это выгодный путь, более того, взаимовыгодный. Еще один шаг навстречу друг к другу — соглашение между Беларусью и Литвой о малом приграничном движении.

Вадим Воловой, эксперт (Литва):

И в Евросоюзе, и в Литве поняли, что с Беларусью надо работать ближе. Появились контакты, в том числе, и на президентском уровне. Этому способствовала и Президент Литвы, у которой очень прагматичный взгляд на внешнюю политику. Большое внимание она уделяет экономической составляющей отношений.

Виктор Успаских, депутат Европарламента:

Если будут хорошие отношения с соседями, этот труд будет намного эффективнее. Я как прагматик-экономист всегда буду поддерживать Грибаускайте в этих начинаниях.

Расстояние от Минска до Вильнюса меньше, чем путь до любого из областных центров. Всего-то около двухсот километров. Географическая близость и экономическое партнерство – главные дорожные знаки на пути сближения.

Инвестиции на этом направлении в приоритете. В Беларуси функционирует более 400 предприятий с участием капитала соседей, в Литве – 200 с белорусским акцентом. Висвальдас Матиёшайтис проложил собственный инвестиционный маршрут. С синеокой у него связаны самые хорошие воспоминания. Еще будучи студентом, проходил практику на МТЗ. Впечатления от последующих приездов также только положительные.

Висвальдас Матиёшайтис, бизнесмен (Литва):

Дорога до Минска тоже изменилась. Поля изменились, колхозные фермы изменились — там дымок идет, жизнь есть.

Бизнесмен подсчитал: выгодная география плюс благоприятный инвестиционный климат. Итог — в СЭЗ «Минск» заработает рыбоперерабатывающий завод и логистический центр. Висвальдас готов инвестировать в дело для начала 7 миллионов евро.

Висвальдас Матиёшайтис, бизнесмен (Литва):

Производимые в Беларуси товары мы собираемся продавать не только на местном рынке, но, в основном, экспортировать.

Висвальдас и сам не верит, что документы об аренде такой земли так быстро на руках.

Висвальдас Матиёшайтис, бизнесмен (Литва):

Первый шаг очень быстрый — в нашей стране так быстро тоже не делается. Притягивание иностранного капитала происходит не на словах, а реально.

Астрономическая карта на стене как символ. Владимир Романов открывает звезды — спортивные. Да и сам чемпион. По данным издания «Вейдас» — обладатель четвертого состояния в Литве. Спорт — главная инвестиция и в Беларуси. Хоть и не единственная. Основной проект – строительство крупного торгово-офисно-развлекательного комплекса и стадиона на месте минского «Трактора». Плюс дома на Каменной Горке и в Лошице.

Владимир Романов, бизнесмен (Литва):

Есть четкие правила: если чиновник чинит препятствие, можешь обратиться напрямую к Президенту. Как не удивительно, но он на все реагирует и может дать свою оценку. В этом большой плюс.

Расстояние на пути к взаимной выгоде пройдено уже немалое, но страны намерены преодолеть еще больше. Не за горами рубеж в 1 млрд. долларов.

Владимир Дражин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Литве:

Сегодня мы имеем рост 32% объема товарооборота и полагаем, что эта динамика должна сохраниться до конца этого года. Рост по поставкам металла, калийных удобрений.

Официальный дилер отечественного БМЗ в Литве, уверен — и это не предел. Ведь товар расходится на ура.

Альтурас Габедов, представитель Белорусского торгового дома в Литве:

Белорусский товар продается много потребляется в Литве, Латвии, Эстонии. Потеплели отношения между Беларусью и Литвой. Хороший сдвиг в 2009 году дала выставка «Беларусь ЭКСПО», когда приезжал ваш Президент.

Балтийское море — так далеко и так близко до Минска. На противоположной стороне от белорусско-литовской границы пересекаются стратегические направления. Клайпедский порт называют «воротами в мир». И белорусские грузы здесь вторые по объему.

В первую очередь углеводороды. Как по маслу, осуществляют перевалку белорусского мазута: с белорусских НПЗ в цистернах по железной дороге до порта, а из Клайпеды — морем по всему миру. А последние несколько недель и вовсе войдут в историю. Потому что открывают ее новую страницу. Танкер доставил к прибалтийским берегам 80 тысяч тонн венесуэльской нефти. Погрузили в вагоны и уже по ж\д отправили на белорусские НПЗ.

Деивадас Матулёнис, канцлер премьер-министра Литвы:

Есть подтверждение, что до конца года мы подпишем соглашение на поставку 2,5 млн. тонн через Клайпеду. Пилотный проект показал, что это экономически интересно.

Добычей больших объемов нефти наши страны похвастать вряд ли смогут. А вот объединить усилия в поисках альтернативных ее поставок — вполне. Также своего рода страховкой от повышения цен на привычные углеводороды может стать терминал сжиженного газа.

Вадим Воловой, эксперт (Литва):

Если Беларусь будет заинтересована в постройке терминала сжиженного газа, Литве опять же неинтересно, для чего, сколько для Беларуси будет стоить этот газ. Ей выгодны эти проекты.

Солигорский калийный комбинат. Оттуда поездом, кораблем, а дальше местным транспортом. Белорусские удобрения, проходящие через клайпедские морские ворота, знает весь мир. Эти белые горы сами литовцы называют золотыми. Среди белорусских грузов удобрения – основной товар. Поэтому транзитеры и говорят о нем много и с удовольствием.

Мечисловас Виткаускас, директор филиала по перевалке грузов Клайпедского государственного морского порта:

Динамика очень неплохая. Если посмотреть поток грузов из Беларуси на Клайпеду — он увеличивается. Мы рады, что мы можем достигнуть уровня в 4 млн. Мы готовы этот уровень еще увеличивать, потому что это взаимовыгодно.

Эугениус Гентвилас, генеральный директор Клайпедского государственного морского порта:

Этот год рекордный. Количество российских грузов увеличилось на 4%, украинских — на 26%, казахских – на 4%. Белорусских – на 32%. Самый высокий прирост среди грузов — из Беларуси. Это и калийные удобрения, и стройматериалы, и техника.

По любой дороге можно идти в обе стороны. Традиционный путь из «варягов в греки» в современной интерпретации — «Викинг». Из Литвы через Беларусь на юг к прибыли.

Мечисловас Виткаускас, директор филиала по перевалке грузов Клайпедского государственного морского порта:

Европейских союз признал это, как самый удачный проект. 52 часа от Клайпеды до Одессы – это очень хороший показатель.

Инвестиции, транспорт, транзит, энергетика, культура. С каждым годом на карте сотрудничества Беларуси и Литвы открываются новые направления, которые в свою очередь и ведут к конкурентоспособности в глобальном мире, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Но впереди еще много дорог.

Анастасия Корниенко, Глеб Лавров и Евгений Левковец на неделе прошли по пути сотрудничества Беларусь – Литва.