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Беларусь - <Газпром>. Очередной раунд переговоров

26 мая 2006 10:46
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Беларусь и "Газпром" 1 июня 2006 года в Москве проведут очередной раунд переговоров по условиям поставки природного газа в республику в 2007 году. "Газпром" подтвердил дату переговоров.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

Белорусская сторона на переговорах рассчитывает на  увеличение цены на газ не более чем на 11%. На встрече стороны   также   обсудят предложенные  Минском  проекты  сотрудничества  в  газовой  сфере. В частности, "Газпрому" на льготных условиях предлагается строить вторую очередь  газопровода  по  территории  Беларуси, участвовать в строительстве подземного   хранилища   газа   с перспективной емкостью до 1 млрд.куб.м. и расширении мощностей  по производству азотных удобрений на предприятии "Гродно Азот".

# Экономика

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