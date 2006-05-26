Беларусь - <Газпром>. Очередной раунд переговоров

Беларусь и "Газпром" 1 июня 2006 года в Москве проведут очередной раунд переговоров по условиям поставки природного газа в республику в 2007 году. "Газпром" подтвердил дату переговоров.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Беларуси.

Белорусская сторона на переговорах рассчитывает на увеличение цены на газ не более чем на 11%. На встрече стороны также обсудят предложенные Минском проекты сотрудничества в газовой сфере. В частности, "Газпрому" на льготных условиях предлагается строить вторую очередь газопровода по территории Беларуси, участвовать в строительстве подземного хранилища газа с перспективной емкостью до 1 млрд.куб.м. и расширении мощностей по производству азотных удобрений на предприятии "Гродно Азот".